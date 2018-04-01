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Коммунальщики начали весеннюю уборку
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Коммунальщики начали весеннюю уборку Москвы 

ТВ Центр 21 час назад
Столичные коммунальщики начали приводить город в порядок после долгой зимы. В Москве уже начали мыть дорожные знаки, столбы, остановки и тротуары.
Подъём температуры выше нулевой отметки позволил коммунальщикам приступить к весенней уборке города, передает "ТВ Центр". В Москве начали мыть дорожные знаки, столбы, барьеры, защитные ограждения, остановки, тротуары, объекты инфраструктуры в парках и пешеходных зонах. Работы ведутся вручную и с помощью различных технических приспособлений. С улиц также пытаются удалить остатки зимних сугробов.
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