Коммунальщики начали весеннюю уборку

Столичные коммунальщики начали приводить город в порядок после долгой зимы. В Москве уже начали мыть дорожные знаки, столбы, остановки и тротуары.
Подъём температуры выше нулевой отметки позволил коммунальщикам приступить к весенней уборке города, передает "ТВ Центр". В Москве начали мыть дорожные знаки, столбы, барьеры, защитные ограждения, остановки, тротуары, объекты инфраструктуры в парках и пешеходных зонах. Работы ведутся вручную и с помощью различных технических приспособлений. С улиц также пытаются удалить остатки зимних сугробов.