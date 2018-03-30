Москве рекомендуют ввести единый тариф для МЦД

Эксперты рекомендуют Москве ввести единый тариф для МЦД

По словам заместителя гендиректора парижского метрополитена Филиппа Мартина, в регионе создана сеть пригородных электричек Парижа (RER), аналогичная проекту МЦД. Электропоезда RER пересекаются с линиями метро в городе и связаны удобными пересадочными станциями, но стоимость поездки зависит от дальности маршрута. "Если пассажир передвигается на электричке только в пределах Парижа, то оплатить проезд можно с помощью билета на метро. Выезжая за черту города, необходимо приобрести билет в зависимости от зоны — A, B, C, D или E", — сказал он.

Аналогичная Парижу система оплаты действует на сети пригородных электричек Монреаля . Как отметил исполнительный директор метрополитена Монреаля Франсуа Чемберленд, "у железнодорожных видов транспорта зональная тарификация, и, как только физически возникает необходимость приобретать разные билеты для поездки в разные зоны, это становится не так удобно для пассажиров".

Мартин добавил, что не так давно транспортные власти французской столицы ввели абонемент для поездок на всех видах городского транспорта за 75 евро вне зависимости от дальности поездки.

"В Москве очень популярна карта "Тройка" — билет на все виды внутригородского транспорта. Мы рекомендуем сделать так, чтобы была возможность у пассажира по "Тройке" ездить и на электричках — как в черте города, так и за его пределами", — отметил собеседник агентства.

Распределение доходов между субъектами

Вместе с тем, по словам Мартина, при формировании единого тарифа для поездок по всему региону "может встать проблема, как распределить доходы между субъектами и компаниями-операторами".

Так, сбором средств на системе пригородно-внутригородского железнодорожного транспорта Австрии (S-Bahn), проходящей через разные регионы страны, занимается единый оператор. "Это одна организация у трех субъектов федерации. Она осуществляет сбор средств, считает, сколько было пройдено километров и в каком регионе, а потом распределяет эти средства между компаниями-операторами и владельцами сети S-Bahn", — подчеркнул руководитель подразделения метрополитенов Австрии Карл Бергнер.

Такой же единый орган производит сбор и распределение доходов между операторами электричек в Монреале. "То есть, фактически это единая касса. Региональный орган, который этой кассой является, который участвует в финансировании сети на территории города, но не является владельцем сети", — добавил Чемберленд, порекомендовав Москве перенять канадский опыт.

Влияние новых линий на старые

На примере функционирования пригородных транспортных систем в своих государствах эксперты сошлись во мнении, что российской столице "нельзя недооценивать влияние современной инфраструктуры на старую". По словам Чемберленда, в местах пересечения линий МЦД со станциями метро, построенными десятилетия назад, может возникать излишняя нагрузка на старую транспортную инфраструктуру. "То есть, радуясь новой линии, надо помнить о том, как эти линии будут влиять на старые", — считает собеседник агентства.

"Станции самых старых линий венского метро имеют платформу шириной шесть метров, и в некоторых местах имеют недостаточную пропускную способность. Будет увеличиваться пассажиропоток, люди будут менять свои привычки, возить детей в детский сад, погода плохая — соответственно, платформы должны быть крытыми. Не нужно строить новые линии точно такими же, как старые: их будут использовать по-другому. Надо смотреть на 100 лет вперед", — заключил Бергнер.