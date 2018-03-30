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Москвичи смогут подарить библиотекам старые книги
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Москвичи смогут передать в российские библиотеки уже прочитанные книги 

ТАСС 1 час назад
Акция "Скорая библиотечная помощь", в рамках которой жители столицы смогут поделиться уже прочитанными книгами с региональными библиотеками, желающим пополнить свой фонд, стартовала в Москве. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства города.
"Библиотеки департамента культуры города Москвы запускают акцию "Скорая библиотечная помощь". Уже прочитанные книги, которые больше не пригодятся, горожане смогут передать в Центральную городскую деловую библиотеку. Она расположена по адресу: улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1. Оттуда их направят в те читальни страны, где есть потребность в расширении и пополнении фондов", — говорится в сообщении.
Приниматься будут только книги в хорошем состоянии. Как отмечается, в акции участвуют и сами столичные библиотеки: они поделятся книгами, которые были переданы им в безвозмездное пользование издательствами, организациями и частными лицами. "Такие книги не являются списанными, но и не находятся на балансе столичных читален, они могут распоряжаться этими изданиями на свое усмотрение, например поделиться ими с коллегами", — добавили в мэрии.
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