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Теплые и солнечные выходные в Краснодаре спрогнозировали синоптики
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Теплые и солнечные выходные в Краснодаре спрогнозировали синоптики 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. После продолжительных дождей синоптики порадовали жителей краевой столицы прогнозом погоды на выходные.
В субботу ещё ожидается облачность, но осадков уже не будет. Днем 31 марта температура воздуха поднимется до +14.
Ожидается не сильный южный ветер с переходом на юго-восточный. Его порывы могут достигать 3 м/с. Ночью будет пока ещё не так тепло, как хотелось бы, воздух прогреется до +5.
В воскресенье, 1 апреля, в Краснодар окончательно придет весна. Днем будет до +20. Прогнозируют солнечную погоду. Юго-восточный ветер с порывами до 3,5 м/с. В ночь на понедельник уже будет гораздо теплее: +9.
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», рабочая неделя также будет теплой, осадков уже не прогнозируют.
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