Теплые и солнечные выходные в Краснодаре спрогнозировали синоптики

Краснодар . 30 марта — Новая Кубань. После продолжительных дождей синоптики порадовали жителей краевой столицы прогнозом погоды на выходные.

В субботу ещё ожидается облачность, но осадков уже не будет. Днем 31 марта температура воздуха поднимется до +14.

Ожидается не сильный южный ветер с переходом на юго-восточный. Его порывы могут достигать 3 м/с. Ночью будет пока ещё не так тепло, как хотелось бы, воздух прогреется до +5.

В воскресенье, 1 апреля, в Краснодар окончательно придет весна. Днем будет до +20. Прогнозируют солнечную погоду. Юго-восточный ветер с порывами до 3,5 м/с. В ночь на понедельник уже будет гораздо теплее: +9.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», рабочая неделя также будет теплой, осадков уже не прогнозируют.