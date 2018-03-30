Москвичам упростят путь на кладбище

Москве в связи с пасхальными праздниками обеспечат работу выделенных полос общественного транспорта, следующего до кладбищ. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения столицы.

Перекрытия в связи с обеспечением транспортного обслуживания кладбищ. pic.twitter.com/l8C0JiLb5F— ЦОДД (@gucodd) 30 марта 2018 г. Так, на Пятницком шоссе 1, 8 и 15 апреля организуют круглосуточную выделенную полосу для проезда к Митинскому кладбищу. К Щербинскому кладбищу выделят полосы на Молодцовском проезде и через Симферопольское шоссе, для поездок на Шипиловское кладбище будет работать полоса от улицы Маршала Захарова до метро «Домодедовская». Также будут работать полосы до Перепечинского и Химкинского кладбищ.

Кроме того, в дни массовых посещений кладбищ ограничат движение транспорта. В частности, будет перекрыт участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, а также участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади.

В 2017 году в пасхальные праздники на пяти московских кладбищах запустили бесплатные электрокары, на которых можно было проехать от входа до отдаленных точек с остановками по пути. Транспорт предназначался прежде всего для пенсионеров и маломобильных посетителей.