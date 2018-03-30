Ещё
Москвичам упростят путь на кладбище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам упростят путь на кладбище 

Мослента 1 час назад
Фото: Reuters
В Москве в связи с пасхальными праздниками обеспечат работу выделенных полос общественного транспорта, следующего до кладбищ. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения столицы.
Так, на Пятницком шоссе 1, 8 и 15 апреля организуют круглосуточную выделенную полосу для проезда к Митинскому кладбищу. К Щербинскому кладбищу выделят полосы на Молодцовском проезде и через Симферопольское шоссе, для поездок на Шипиловское кладбище будет работать полоса от улицы Маршала Захарова до метро «Домодедовская». Также будут работать полосы до Перепечинского и Химкинского кладбищ.
Кроме того, в дни массовых посещений кладбищ ограничат движение транспорта. В частности, будет перекрыт участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, а также участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади.
В 2017 году в пасхальные праздники на пяти московских кладбищах запустили бесплатные электрокары, на которых можно было проехать от входа до отдаленных точек с остановками по пути. Транспорт предназначался прежде всего для пенсионеров и маломобильных посетителей.
Мослента: последние новости
Москвичи поколения X решили судьбу названий веток метро Москвичей передумали отправлять по домам В Москве приготовились к паводкам
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена286
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»152
Тест: Угадайте вора в законе57
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию586
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги111
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение