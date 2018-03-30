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Движение автомобилей будет ограничено в районе кладбищ 1, 8, 15 и 17 апреля
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Движение автомобилей будет ограничено в районе кладбищ 1, 8, 15 и 17 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Уточняется, что 1, 8, 15 и 17 апреля будет перекрыт участок ул. Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе с 6:00 до 16:00; Молодцовского проезда и путепровода через Симферопольское шоссе от ул. Типографская до Щербинского кладбища с 6:00 до 16:00. На дублере Каширского шоссе от ул. Маршала Захарова до станции метро «Домодедовская» по направлению в область с 6:00 до 16:00 будет обеспечена работа выделенной полосы.
1, 8 и 15 будут действовать перекрытия на участках ул. Рузская от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца с 6:00 до 16:00; на участках Боровского и Востряковского шоссе от ул. Никулинская до ул. Озерная с 6:00 до 16:00; на участке ул. Фестивальная от Ленинградского шоссе до ул. Смольная с 6:00 до 17:00: на участке проезде Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади с 6:00 до 17:00; на участске Проектируемого проезда №5492 от ул. Фомичевой до ул. Планерная.
Выделенная полоса в указанные даты будет организована на Пятницком шоссе от МКАД до ул. Барышиха круглосуточно; на ул. Суздальская от ул. Городецкая до Николо-Архангельского проезда по направлению в область с 6:00 до 16:00; на ул. Галины Вишневской от ул. Суздальская до Николо-Архангельского проезда с 6:00 до 16:00; на Проектируемом проезде №326 от ул. Салтыковская до Николо-Архангельского проезда с 6:00 до 16:00; на Николо-Архангельском проезде от ул. Салытковская до Николо-Архангельского кладбища с 6:00 до 16:00; на ул. Вешняковская от площади Амилкара Кабрала до ул. Краснец Казанец с 6:00 до 16:00; на дороге на Перепеченское кладбище от дер. Шемякино до входа на кладбище с 6:00 до 16:00; на Новосходненском шоссе от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище с 6:00 до 16:00.
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