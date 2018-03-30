Электрички встали на перегоне между станциями Московской железной дороги «Одинцово» и «Голицыно». Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РЕН ТВ.
По их словам, сначала пассажиров по громкой связи призвали выйти из электропоезда, однако затем все же пустили внутрь.
Как сообщает канал, движение электричек прекратилось в связи с обрывом контактной сети. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Накануне утром было затруднено движение по Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы. Официальный Twitter подземки сообщал об увеличении по техническим причинам интервалов движения составов в сторону севера на центральном участке ветки. Между тем пользователи соцсети, комментировавшие запись, писали, что поезда остановились в перегонах и не двигаются по 10-15 минут, а машинисты не объявляют причину. Через полчаса страница метро в Twitter сообщила о нормализации движения поездов.