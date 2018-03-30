Электрички встали на перегоне Одинцово — Голицыно

Электрички встали на перегоне между станциями Московской железной дороги «Одинцово» и «Голицыно». Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РЕН ТВ

По их словам, сначала пассажиров по громкой связи призвали выйти из электропоезда, однако затем все же пустили внутрь.

Как сообщает канал, движение электричек прекратилось в связи с обрывом контактной сети. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.