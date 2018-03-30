А. Бочкарев: Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется открыть в 2019 г.

Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется открыть в 2019 г. Об этом Агентству «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Ввод перехода на станцию «Динамо» изначально планировался одновременно с вводом станции «Петровский парк», однако при производстве работ были обнаружены неучтенные инженерные коммуникации, что потребовало корректировки проектной документации и привело к изменению сроков строительства пересадки. Ввиду особенности ведения работ в условиях действующего метрополитена в «ночные окна», окончание работ планируется на 2019 г.», — заявил А. Бочкарев.