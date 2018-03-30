Ещё
А. Бочкарев: Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется открыть в 2019 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию

А. Бочкарев: Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется открыть в 2019 г. 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется открыть в 2019 г. Об этом Агентству «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Ввод перехода на станцию «Динамо» изначально планировался одновременно с вводом станции «Петровский парк», однако при производстве работ были обнаружены неучтенные инженерные коммуникации, что потребовало корректировки проектной документации и привело к изменению сроков строительства пересадки. Ввиду особенности ведения работ в условиях действующего метрополитена в «ночные окна», окончание работ планируется на 2019 г.», — заявил А. Бочкарев.
Мэр Москвы Сергей Собянин 26 февраля 2018 г. открыл первые пять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. БКЛ станет второй подземной кольцевой линией метро, общая протяженность которой составит 68 км. Полностью линию метро планируется запустить в 2022 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Власти Москвы передадут львят Киру и Кальянчика Липецкому зоопарку Власти Москвы одобрили строительство школы на 900 детей на Дмитровском шоссе Строительство второго этапа Южного дублера Кутузовского проспекта могут завершить до августа 2020 г.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию237
Минфин припугнул Великобританию131
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ364
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»201
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток68
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:34
Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений
США В мире
00:52
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию
Армия Войска
00:48
У музыканта из США нашли секс-темницу
Шоу-бизнес
04:05
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»
Шоу-бизнес
04:50
В деле Джигарханяна появился таинственный покровитель
Шоу-бизнес
00:27
Борисов попал в неловкую ситуацию
Шоу-бизнес
05:54
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение