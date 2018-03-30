А. Бочкарев: Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется открыть в 2019 г. 

Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется открыть в 2019 г. Об этом Агентству «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Ввод перехода на станцию «Динамо» изначально планировался одновременно с вводом станции «Петровский парк», однако при производстве работ были обнаружены неучтенные инженерные коммуникации, что потребовало корректировки проектной документации и привело к изменению сроков строительства пересадки. Ввиду особенности ведения работ в условиях действующего метрополитена в «ночные окна», окончание работ планируется на 2019 г.», — заявил А. Бочкарев.
Мэр Москвы Сергей Собянин 26 февраля 2018 г. открыл первые пять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. БКЛ станет второй подземной кольцевой линией метро, общая протяженность которой составит 68 км. Полностью линию метро планируется запустить в 2022 г.