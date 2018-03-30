Общегородские субботники в Москве проведут в 23 парках

В 23 столичных парках 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники, после уборки для гостей парков организуют мастер-классы, пикники, квесты и концерты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Общегородские субботники запланированы в 23 парках столичного департамента культуры. Москвичи смогут присоединиться к акции 14 и 21 апреля. На месте им выдадут необходимый инвентарь», — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в субботниках можно к 10:00 прийти в парк «Зарядье», в сад имени Баумана, Парк Горького, «Сокольники», «Кузьминки» или другой парк.

«Во время субботников москвичи помогут сделать город чище и красивее. А чтобы эти дни прошли для гостей парков не только продуктивно, но и интересно, мы подготовили для них целую серию развлекательных мероприятий», — сказал сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

Так, в «Зарядье» 14 и 21 апреля участникам субботника во время мастер-класса предложат смастерить ульи для диких пчел, которые летом будут опылять в парке цветы. В саду имени Баумана 14 апреля установят самодельные кормушки для птиц, а 21 апреля для детей там устроят гаражную распродажу, где они смогут продать старые книги и игрушки.

После субботника в парке Победы на Поклонной горе 14 апреля гости смогут поучаствовать в спортивных семейных эстафетах и потанцевать, а 21 апреля там выступит хор фронтовой песни «Поиск».

В Измайловском парке 14 и 21 апреля проведут квест, во время которого гости отправятся в путешествие по экологическим тропам в поисках четырех специальных фотозон. Наконец, в парке Горького в дни субботников организуют вечеринку-пикник.

Массовые субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля. Все желающие смогут убраться в своем дворе, обновить цветники, подкрасить и отремонтировать все, что потеряло приглядный вид. Для этого горожанам дадут необходимый инвентарь и посадочный материал.