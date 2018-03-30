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Какие поезда будут дополнительно ездить на майских праздниках?
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Какие поезда будут дополнительно ездить на майских праздниках? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В период майских праздничных дней назначены дополнительные поезда сообщением Оренбург — Москва и Орск — Оренбург — Москва, сообщает пресс-служба РЖД.
Поезд № 183/184 Орск — Оренбург — Москва отправится из Орска 26 апреля и прибудет на Казанский вокзал Москвы 28 апреля. В обратный рейс поезд отправится в те же сутки и прибудет в Орск 29 апреля.
Поезд № 231/232 Оренбург — Москва будет отправляться из Оренбурга 28 апреля и 2, 4, 8 мая и прибывать на Казанский вокзал столицы 29 апреля и 3, 5, 9 мая. В обратные рейсы поезд будет отправляться в те же сутки и прибывать в Оренбург 30 апреля, 4,6 и 10 мая.
Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно узнать на сайте ОАО «РЖД».
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