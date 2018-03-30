Общегородские субботники пройдут в 23 столичных парках в апреле

Городские субботники планируют провести в 23 столичных парках в апреле. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Общегородские субботники запланированы в 23 парках столичного департамента культуры. Москвичи смогут присоединиться к акции 14 и 21 апреля. На месте им выдадут необходимый инвентарь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что субботники пройдут в парке «Зарядье», саду им. Н. Баумана, Парке Горького, «Сокольниках», «Кузьминках» и в других парках.

«В Москве много уникальных парковых территорий. И гулять по ним, когда они свободны от прошлогодней листвы и мелкого мусора, гораздо приятнее. Во время субботников москвичи помогут сделать город чище и красивее. А чтобы эти дни прошли для гостей парков не только продуктивно, но и интересно, мы подготовили для них целую серию развлекательных мероприятий», — приводятся в сообщении слова пресс-службы Мосгорпарка.

К примеру, в «Зарядье» 14 и 21 апреля во время специального мастер-класса участникам субботника предложат смастерить ульи для диких пчел, которые летом будут опылять в парке цветы. А в саду им. Н. Баумана 14 апреля установят самодельные кормушки для птиц. В этом же парке 21 апреля для маленьких посетителей устроят гаражную распродажу, во время которой они смогут продать свои старые книги и игрушки.

«После уборки территории в парке Победы на Поклонной горе 14 апреля гости примут участие в спортивных семейных эстафетах и потанцуют. А 21 апреля здесь выступит хор фронтовой песни «Поиск». В Измайловском парке 14 и 21 апреля для участников субботника проведут квест, во время которого их ждет путешествие по экологическим тропам в поисках четырех специальных фотозон. А в Парке Горького в дни субботников будет организована вечеринка-пикник», — отмечается в материале.