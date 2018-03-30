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В выходные в Тюмени будет ветрено и пойдет и пойдет небольшой снег
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В выходные в Тюмени будет ветрено и пойдет и пойдет небольшой снег 

72.ru 19 минут назад
Фото: 72.ru
В Тюмени предстоящий уикенд станет небольшой подготовкой к опаздывающей весне. В последние дни марта в городе будет ветрено, а ночью температура будет опускаться ниже минус 10. Первые дни апреля немного изменят ситуацию.
— Сегодня, 30 марта, днем в региональной столице воздух прогреется до минус 3 градусов, ночью температура опустится до минус 11 градусов. Порывы ветра будут достигать скорость 9 метров в секунду, — рассказали в Гидрометцентре России. — Будет облачно с прояснениями.
В субботу, 31 марта, днем столбики термометров покажут минус 1, а ночью снова похолодает до минус 10 градусов. В последний день марта скорость ветра в городе будет до 15 метров в секунду. В воскресенье, 1 апреля, ситуация практически не изменится.
Синоптики обещают, что в уикенд в Тюмени пойдет небольшой снег и будет пасмурно. В первую неделю апреля, по прогнозам, в город приждет потепление.
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