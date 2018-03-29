Москвичей предупредили о резком похолодании

Ближайшая ночь будет морозной. В столице ожидается до девяти градусов мороза. На дорогах образуется гололедица, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на мэрию Москвы

По сообщениям синоптиков, потепление начнется в пятницу. 30 марта термометры покажут от -2 до +3, а 31 марта — от 0 до +5 — цитирует издание сообщение мэрии

Автолюбителям порекомендовали не спешить с заменой зимних шин на летние доустановления стабильных положительных температур в столичном регионе.