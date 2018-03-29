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Москвичей предупредили о резком похолодании
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Москвичей предупредили о резком похолодании 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Ближайшая ночь будет морозной. В столице ожидается до девяти градусов мороза. На дорогах образуется гололедица, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на мэрию Москвы.
По сообщениям синоптиков, потепление начнется в пятницу. 30 марта термометры покажут от -2 до +3, а 31 марта — от 0 до +5  — цитирует издание сообщение мэрии
Автолюбителям порекомендовали не спешить с заменой зимних шин на летние доустановления стабильных положительных температур в столичном регионе.
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) Москвы Антон Кульбачевский недавно рассказал о климатических сюрпризах в столице.
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