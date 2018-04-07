Столичное метро будет работать до 2:00 на Пасху

Столичное метро продлит работу на Пасху. Горожане смогут воспользоваться подземкой до 2:00 в ночь на воскресенье, 8 апреля.

Кроме того, до 2:00 будут курсировать поезда на Московском центральном кольце. Время ожидания поезда составит до 10 минут. Последний поезд против часовой стрелки отправится со станции Андроновка в 2:03 и доедет до Балтийской. По часовой стрелке последняя «Ласточка» отправится с Андроновки в 1:51 и доедет до Панфиловской.

Наземный транспорт основных маршрутов в пасхальную ночь будет работать до 3:30. Речь идет о 161 маршруте. Изменения в графике коснутся автобусов, троллейбусов, а также трамваев как в центре города, так и в других округах.

Безопасность на пасхальных мероприятиях в городе обеспечат более 7 тысяч полицейских.

Территорию праздничных мероприятий заранее обследуют. Также на открытых площадках будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с использованием арочных и ручных металлодетекторов.