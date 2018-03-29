Ещё
На выходных в Москве потеплеет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выходных в Москве потеплеет 

Каховка 8 часов назад
Фото: Каховка
Температура воздуха в столице приблизится к климатической норме и поднимется до семи градусов тепла. Об этом сообщил портал «Метеоновости».
В ночь на пятницу осадков не ожидается. Ночные морозы сохранятся, в Москве ночью будет от минус 7 до минус 9. Днем с южными ветрами начнет поступать теплый воздух, и температура повысится до 0, плюс 2 градусов. Вечером теплый атмосферный фронт с запада принесет небольшие осадки в виде снега.
В субботу ночью при облачной погоде временами пройдут осадки в виде снега и морозы ослабеют. А днем в облаках начнут появляться просветы и температура воздуха повысится до плюс 5 градусов.
«В воскресенье центр России, в том числе Москва и область, окажутся в передней части обширного атлантического циклона. Он накроет небо плотными облаками, принесет очередную порцию осадков и немного повысит температуру. Ее минимальное значение ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, днем она повысится до плюс 2-7 градусов», — сообщили синоптики.
Каховка: последние новости
В Москве создали карту для прохода в музеи Первый звездопад жители столицы увидят в апреле В ЮЗАО изменят время работы автобусов № 363
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов306
Российские радары не заметили израильских истребителей661
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»130
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово306
Юлия Скрипаль пришла в себя37
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение