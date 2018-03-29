На выходных в Москве потеплеет

Температура воздуха в столице приблизится к климатической норме и поднимется до семи градусов тепла. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

В ночь на пятницу осадков не ожидается. Ночные морозы сохранятся, в Москве ночью будет от минус 7 до минус 9. Днем с южными ветрами начнет поступать теплый воздух, и температура повысится до 0, плюс 2 градусов. Вечером теплый атмосферный фронт с запада принесет небольшие осадки в виде снега.

В субботу ночью при облачной погоде временами пройдут осадки в виде снега и морозы ослабеют. А днем в облаках начнут появляться просветы и температура воздуха повысится до плюс 5 градусов.