Названы сроки полного обновления вагонов столичного метро

По его словам, в прошлом году столица начала закупать поезда «Москва», в этом году придут еще 498 вагонов. «Надеемся, и в будущем тоже столько же. Покупаем их по контракту жизненного цикла, то есть за них целиком в течение 30 лет отвечает производитель. Сейчас уже почти 40% поездов — новые. Ограничен метрополитен только одним — возможностью производителей поставлять только определенное количество поездов. Если они могли бы изготавливать больше вагонов, Москва и закупала бы больше», — заключил Максим Ликсутов.

Отметим, вагоны 765-й серии на 15 процентов вместительнее поездов предыдущего поколения. Отличительной чертой новых вагонов является тихий и плавный ход. Кроме того, новые поезда со сквозным проходом оборудованы современными системами кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетовых ламп. Более удобна в них и система навигации. В вагонах создали информационные сенсорные мониторы. Во время поездки на интерактивной карте метро пассажиры смогут найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.