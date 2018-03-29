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Названы сроки полного обновления вагонов столичного метро
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Названы сроки полного обновления вагонов столичного метро 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Обновление всего подвижного состава московского метрополитена произойдет за 8−9 лет, передает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя Мэра Москвы Максима Ликсутова.
По его словам, в прошлом году столица начала закупать поезда «Москва», в этом году придут еще 498 вагонов. «Надеемся, и в будущем тоже столько же. Покупаем их по контракту жизненного цикла, то есть за них целиком в течение 30 лет отвечает производитель. Сейчас уже почти 40% поездов — новые. Ограничен метрополитен только одним — возможностью производителей поставлять только определенное количество поездов. Если они могли бы изготавливать больше вагонов, Москва и закупала бы больше», — заключил Максим Ликсутов.
Отметим, вагоны 765-й серии на 15 процентов вместительнее поездов предыдущего поколения. Отличительной чертой новых вагонов является тихий и плавный ход. Кроме того, новые поезда со сквозным проходом оборудованы современными системами кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетовых ламп. Более удобна в них и система навигации. В вагонах создали информационные сенсорные мониторы. Во время поездки на интерактивной карте метро пассажиры смогут найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.
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