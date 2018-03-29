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Международный день охраны памятников проведут в Москве
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Международный день охраны памятников проведут в Москве 

Администрация городского округа Щербинка 40 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Фестиваль культурного наследия пройдет 18 апреля в столице. Об этом сообщили в агентстве городских новостей «Москва».
Мероприятие будет приурочено к Международному дню охраны памятников. В рамках фестиваля жители и гости столицы смогут посетить мемориалы, доступ к которым обычно ограничен.
Кроме того, запланированы пешеходные и велосипедные экскурсии и квесты. Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов планирует организовать лекцию на улице Пятницкой.
Городское событие продлится до конца мая.
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