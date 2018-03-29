Международный день охраны памятников проведут в Москве

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Фестиваль культурного наследия пройдет 18 апреля в столице. Об этом сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

Мероприятие будет приурочено к Международному дню охраны памятников. В рамках фестиваля жители и гости столицы смогут посетить мемориалы, доступ к которым обычно ограничен.

Кроме того, запланированы пешеходные и велосипедные экскурсии и квесты. Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов планирует организовать лекцию на улице Пятницкой.

Городское событие продлится до конца мая.