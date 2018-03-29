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Животных столичного зоопарка переведут в летние вольеры
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Животных столичного зоопарка переведут в летние вольеры 

Управа района Черемушки 48 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
В Московском зоопарке в апреле переведут питомцев в летние вольеры. Кроме того, столичный зоосад с 1 апреля будет работать до 19:00. Переход на новый режим связан с увеличением светового дня, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
«Часть животных, чтобы они могли больше времени проводить на солнце, переводят в летние вольеры. Можно будет увидеть на прогулках повзрослевшего азиатского слоненка Филимона, детеныша дикдика — карликовой антилопы, а также птенцов больших бакланов. Переводить зверей в летние вольеры планируют постепенно в течение апреля и мая. Для некоторых животных очень важно, чтобы температура ночью составляла 10–15 градусов», — говорится в сообщении.
Московский зоопарк — это четвертый по площади зоосад в России и один из старейших в Европе. Его коллекция постоянно пополняется. Например, в прошлом году в нем впервые появился африканский трубкозуб, а также сюда привезли шесть папуанских пингвинов из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе.
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