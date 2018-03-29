Животных столичного зоопарка переведут в летние вольеры

В Московском зоопарке в апреле переведут питомцев в летние вольеры. Кроме того, столичный зоосад с 1 апреля будет работать до 19:00. Переход на новый режим связан с увеличением светового дня, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

«Часть животных, чтобы они могли больше времени проводить на солнце, переводят в летние вольеры. Можно будет увидеть на прогулках повзрослевшего азиатского слоненка Филимона, детеныша дикдика — карликовой антилопы, а также птенцов больших бакланов. Переводить зверей в летние вольеры планируют постепенно в течение апреля и мая. Для некоторых животных очень важно, чтобы температура ночью составляла 10–15 градусов», — говорится в сообщении.