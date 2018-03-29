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На Бирюлевской линии метро построят шесть станций
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На Бирюлевской линии метро построят шесть станций 

Москва меняется 55 минут назад
Фото: Москва меняется
На будущей Бирюлевской линии Московского метрополитена планируется построить шесть станций. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместитела мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«На перспективной Бирюлевской линии метро планируется построить шесть станций, которые охватят пять районов города. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача сделать метро максимально доступным транспортом для горожан. Сегодня в Москве еще есть районы, не охваченные линиями метрополитена. Одним из них является Бирюлево. Сегодня при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закладывается возможность «проходки» новых радиальных направлений, в том числе в этот район», — следует из слов заммэра.
Как уточнил М. Хуснуллин, на протяжении этой линии прорабатывается возможность строительства станций «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное».
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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