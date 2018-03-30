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Московским автомобилистам посоветовали не торопиться с заменой резины
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Московским автомобилистам посоветовали не торопиться с заменой резины 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и ГИБДД призвали автомобилистов в Москве продолжать ездить на зимней резине из-за образования гололедицы на дорогах по утрам, передает агентство городских новостей «Москва».
"В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендует водителям ездить в апреле на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура", — говорится в сообщении.
Отмечается, что менять резину следует, после того как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы.
Ранее в Гидроментцентре рассказали, когда в Москве растает снег.
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