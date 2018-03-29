В ЮЗАО началось строительство станции «Воронцовская»

На ул. Профсоюзная началось строительство станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро, сообщает на портал комплекса градостроительной политики Москвы

«Началось сооружение станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Строители приступили к возведению ограждающих конструкций станционного комплекса. Разрабатывается монтажная камера для тоннелепроходческого щита, выполняется переустройство инженерных сетей. «Воронцовская» — пересадочная со станции «Калужская» Калужско-Рижской линии метро. Станция строится в районе пересечения Хлебобулочного проезда с ул. Профсоюзная», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева

На южном участке Большой кольцевой линии длиной 6,2 км разместятся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино». Также в состав южного участка БКЛ будет интегрирована действующая Каховская ветка метро. В этом году уже открылось пять станций Большой кольцевой линии метро «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Протяженность линии составит 69 км, она будет иметь 31 станцию и два электродепо.