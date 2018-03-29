Ещё
Москвичи поколения X решили судьбу названий веток метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи поколения X решили судьбу названий веток метро 

Мослента 14 минут назад
Большинство москвичей проголосовали за сохранение действующих названий линий московского метро. Об этом сообщается на сайте проекта «Активный гражданин», на площадке которого шло голосование.
За то, чтобы не менять названия веток, высказались 44 процента участников опроса. В «Активном гражданине» отметили, что за такой вариант голосовали в основном люди старше 35 лет (социологи называют эту возрастную группу поколением X).
Еще 44 процента москвичей проголосовали за цветовые обозначения линий, этот вариант предпочли пользователи до 34 лет. За то, чтобы назвывать ветки по номерам, выступили почти девять процентов участников голосования. Как уточнили в проекте, номерные обозначения пришлись по душе в основном мужчинам, а цветовые — женщинам.
Голосование о названиях веток метро запустили в середине февраля. «Активный гражданин» отмечал, что «цветовые названия давно устоялись и служат основным ориентиром». Как правило, словосочетание красная ветка понятнее, чем Сокольническая линия, а серую ветку запомнить проще, чем название Серпуховско-Тимирязевская.
Мослента: последние новости
Найденные в Москве львята отправятся в Липецкий зоопарк Московское ГУ МЧС опровергло свое предупреждение о примесях в воздухе От Большого кольца метро Москвы построят три новые ветки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово136
Юлия Скрипаль пошла на поправку148
Украина дала ответ по выдаче пранкера295
Китай готовит для США ответный удар116
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну320
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение