Москвичи поколения X решили судьбу названий веток метро

Большинство москвичей проголосовали за сохранение действующих названий линий московского метро. Об этом сообщается на сайте проекта «Активный гражданин», на площадке которого шло голосование.

За то, чтобы не менять названия веток, высказались 44 процента участников опроса. В «Активном гражданине» отметили, что за такой вариант голосовали в основном люди старше 35 лет (социологи называют эту возрастную группу поколением X).

Еще 44 процента москвичей проголосовали за цветовые обозначения линий, этот вариант предпочли пользователи до 34 лет. За то, чтобы назвывать ветки по номерам, выступили почти девять процентов участников голосования. Как уточнили в проекте, номерные обозначения пришлись по душе в основном мужчинам, а цветовые — женщинам.

Голосование о названиях веток метро запустили в середине февраля. «Активный гражданин» отмечал, что «цветовые названия давно устоялись и служат основным ориентиром». Как правило, словосочетание красная ветка понятнее, чем Сокольническая линия, а серую ветку запомнить проще, чем название Серпуховско-Тимирязевская.