К системе «Электронный дом» подключились 250 московских зданий 

На данный момент специалисты тестируют новую систему, чтобы выявить все недочеты.
Жители 250 зданий столицы подключились к системе жилищного самоуправления «Электронный дом».
— В ходе стартовавшего пилотного проекта мы пока ограничили темы для опросов и информирования рамками жизнедеятельности дома. Будем смотреть, как работает, совершенствовать сервис, — сообщил РИА Новости руководитель московского Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
Он также отметил, что новая система, судя по количеству заявок, пользуется у жителей столицы большим спросом.
Напомним, что в конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проекту «Электронный дом», который позволит жителям обсуждать важные темы, создавать опросы и заочные собрания собственников.
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