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Реновация: в Москве появятся «Париж» и «Петербург»
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Реновация: в Москве появятся «Париж» и «Петербург» 

Мир24 1 час назад
В основу проектирования умных кварталов реновации лягут принципы, принятые в Санкт-Петербурге и Париже, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
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