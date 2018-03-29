РЖД назначат дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом на время ЧМ-2018

Количество рейсов скоростных поездов «Сапсан» между Москвой Санкт-Петербургом во время Чемпионата мира по футболу 2018 года будет увеличено, сообщили РЖД

«Во время Чемпионата мира по футболу между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов «Сапсан» в сутки, в том числе шесть поездов будет курсировать сдвоенными составами (20 вагонов)», — говорится в сообщении.

С 15 июня по 13 июля 2018 года 4 поезда «Сапсан», курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут курсировать ежедневно. Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта.