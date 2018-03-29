РЖД назначат дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом на время ЧМ-2018 

Количество рейсов скоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом во время Чемпионата мира по футболу 2018 года будет увеличено, сообщили РЖД.
«Во время Чемпионата мира по футболу между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов «Сапсан» в сутки, в том числе шесть поездов будет курсировать сдвоенными составами (20 вагонов)», — говорится в сообщении.
С 15 июня по 13 июля 2018 года 4 поезда «Сапсан», курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут курсировать ежедневно. Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В РЖД ожидают, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Самарой.