Из-за реконструкции площади Киселева общественный транспорт меняет маршрут

Из-за реконструкции площади Киселева меняется схема движения общественного транспорта в Автозаводском районе, сообщает пресс-служба администрации города.

С утра 30 марта и до вечера 2 апреля не будут ходить трамваи по маршруту №8. Затем, со 2 апреля и до конца месяца будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№2, 4, 12 и 22. Для удобства пассажиров на это время решено вывести на линии дополнительный автобусный маршрут №22А «Улица Минеева — 7 проходная ГАЗ».

«Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на муниципальном автобусном маршруте № 31», — отметили в мэрии.