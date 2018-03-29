Во время ЧМ-2018 между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать 30 поездов «Сапсан» в сутки

Между Москвой Санкт-Петербургом будут курсировать 30 поездов «Сапсан» в сутки во время чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения доступности поездок во время проведения в России Чемпионата мира по футболу ОАО «РЖД» увеличивает количество рейсов поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. С 15 июня по 13 июля 2018 г. поезда «Сапсан» №761, 762, 763, 764, курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут курсировать ежедневно. Таким образом, во время чемпионата мира по футболу между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов «Сапсан» в сутки, в том числе шесть поездов будет курсировать сдвоенными составами (20 вагонов)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта. «Оформить проездные документы на дополнительные поезда можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО „РЖД“ и с помощью мобильного приложения „РЖД Пассажирам“, — поясняется в сообщении.