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В сувенирных лавках столичной подземки появились розовые кольца-«Тройки»
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В сувенирных лавках столичной подземки появились розовые кольца-«Тройки» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Дополнительная партия колец с функцией карты «Тройка» поступила в продажу в сувенирные витрины Московского метрополитена, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. Всего в продаже — более 150 таких колец.
Керамические кольца с функцией карты «Тройка» появились в продаже 14 февраля, к Дню влюбленных. Тираж составил всего 200 штук 17-го и 19-го размеров. С их помощью можно оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка»: в метро, на МЦК и в наземном транспорте. Стоит отметить, что пополнить электронный кошелек кольца или записать на него любой тип проездного билета можно в кассах метрополитена — так же, как и в классической «Тройке».
Стойки «Живое общение», на которых расположены сувенирные витрины, теперь есть на 11 станциях подземки. Кроме того, сувениры можно приобрести во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» (Замоскворецкая линия) и «Трубная» (Люблинско-Дмитровская линия).
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