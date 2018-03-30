Москвичи выбирают проекты благоустройства парков на «Активном гражданине»

В проекте «Активный гражданин» москвичам предложили оценить проекты благоустройства городских парков и общественных пространств с помощью четырех голосований. Два из них сейчас продолжаются, по двум подведены итоги. Горожане уже высказались по поводу благоустройства площади у станции метро «Улица 1905 года» и территории около Еврейского музея и центра толерантности, передает TVC.RU

Как сообщили в мэрии Москвы, сейчас возле «Улицы 1905 года» неозелененная и шумная площадь. Проект предполагает, что она будет озеленена и благоустроена. Его поддержали 84,5% «активных граждан», из которых два процента оставили свои идеи и предложения. Примерно 10,5% проголосовавших ответили, что доверяют решение специалистам. Около 5% хотят, чтобы территория около станции осталась такой же, как сейчас.

Также будет благоустроена территория возле Еврейского музея и центра толерантности. За предложенный проект проголосовали 69,7% граждан. Свыше 19% доверили решение этого вопроса специалистам. 10% ответивших считают, что территория возле музея должна остаться такой, как сейчас.

Еще по двум проектам голосование продолжается.