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«Активные граждане» выбирают проекты благоустройства городских территорий
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«Активные граждане» выбирают проекты благоустройства городских территорий 

ТВ Центр 52 минуты назад
Фото: ТВ Центр
В проекте «Активный гражданин» москвичам предложили оценить проекты благоустройства городских парков и общественных пространств с помощью четырех голосований. Два из них сейчас продолжаются, по двум подведены итоги. Горожане уже высказались по поводу благоустройства площади у станции метро «Улица 1905 года» и территории около Еврейского музея и центра толерантности, сообщает официальный портал мэра Москвы.
Сейчас возле «Улицы 1905 года» неозелененная и шумная площадь. Проект предполагает, что она будет озеленена и благоустроена. Его поддержали 84,5 процента «активных граждан», из которых два процента оставили свои идеи и предложения. Примерно 10,5 процента проголосовавших ответили, что доверяют решение специалистам. Около пяти процентов хотят, чтобы территория около станции осталась такой же, как сейчас.
Также будет благоустроена и территория возле Еврейского музея и центра толерантности. Специалисты предложили убрать провода под землю, установить фонари, обустроить тротуары, высадить деревья и кустарники, разбить цветники и газоны. Здесь планируется обустроить две детские площадки, установить скамейки, урны, открыть точки велопроката и организовать велопарковки. Остановки трамваев будут сделаны в венском стиле, то есть приподняты на 15 сантиметров над землей.
За предложенный проект проголосовали 69,7 процента «активных граждан». Свыше 19 процентов доверили решение этого вопроса специалистам. 10 процентов ответивших считают, что территория возле музея должна остаться такой, как сейчас.
Еще по двум проектам голосование продолжается.
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