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На будущей Бирюлевской линии метро в Москве появится шесть станций
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На будущей Бирюлевской линии метро в Москве появится шесть станций 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Шесть станций планируется построить на будущей Бирюлевской линии Московского метрополитена, они охватят пять районов города, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сделать метро максимально доступным для горожан. Сегодня еще есть районы, не охваченные линиями столичной подземки. Один из них — Бирюлево. Сегодня при сооружении Большой кольцевой линии метро закладывается возможность строительства новых радиальных направлений, в том числе в этот район.
«На Бирюлевской линии появятся шесть станций: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное», — сказал Хуснуллин.
По его словам, благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Столичная подземка станет ближе почти для полумиллиона горожан.
Он добавил, что одна такая радиальная линия — Кожуховская — уже строится. Станция «Нижегородская» будет соединена со станцией Большого кольца метро.
«В перспективе развитие получит Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции Большого кольца «Улица Народного Ополчения», а также линия от станции БКЛ «Улица Новаторов» до Троицка через Коммунарку в новой Москве», — уточнил Хуснуллин.
Ранее он заявил, что решения о строительстве радиальных линий метро в Москве будут приняты этим летом, при формировании Адресной инвестиционной программы на следующие годы.
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