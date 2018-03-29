Шесть станций появится на будущей Бирюлевской линии метро

Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На протяжении этой линии прорабатывается возможность строительства станций «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное». Конкретные решения о строительстве новых радиальных линий метро в Москве будут приняты летом 2018 года.

Строительство метро в Бирюлеве значится в схеме генплана Москвы до 2025 года. Начало ветка берет от станции «Деловой центр» Третьего пересадочного контура. Затем идет через центр города — Арбат, Хамовники, через Шаболовку, «Тульскую» до ЗИЛа. Отсюда спускается к «Технопарку» Замоскворецкой линии и уходит к станции «Кленовый бульвар» Третьего пересадочного контура. Дальше линия пройдет по южным районам: Курьяново, Москворечье-Сабурово, Царицыно.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы появится маршрут скоростного трамвая. Новую линию проложат от станции «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро в район Бирюлево Западное. По ней трамваи смогут ездить со скоростью более 25 километров в час. Ходить они будут один за другим — интервал движения составит не более шести минут. Время в пути будет составлять до 12 минут.

Ожидается, что новый маршрут значительно улучшит транспортную ситуацию не только в Западном Бирюлево, но и в соседних районах.