Москвичи считают метро надежным

42% москвичей уверены в том, что столичное метро является надежным видом транспорта, а перебои и ЧП в подземке происходят редко. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

32% опрошенных считают московский метрополитен не совсем надежным способом передвижения, так как иногда добраться на нем до работы бывает проблематично.

26% пользователей Рамблера заявили о своем недовольстве столичным метро.

В опросе приняли участие 1580 человек.