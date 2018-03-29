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Москвичи считают метро надежным
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Москвичи считают метро надежным 

Рамблер 1 час назад
42% москвичей уверены в том, что столичное метро является надежным видом транспорта, а перебои и ЧП в подземке происходят редко. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
32% опрошенных считают московский метрополитен не совсем надежным способом передвижения, так как иногда добраться на нем до работы бывает проблематично.
26% пользователей Рамблера заявили о своем недовольстве столичным метро.
В опросе приняли участие 1580 человек.
Сегодня утром было затруднено движение по Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы. Официальный Twitter подземки сообщал об увеличении по техническим причинам интервалов движения составов в сторону севера на центральном участке ветки. Между тем пользователи соцсети, комментировавшие запись, писали, что поезда остановились в перегонах и не двигаются по 10-15 минут, а машинисты не объявляют причину. Через полчаса страница метро в Twitter сообщила о нормализации движения поездов.
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