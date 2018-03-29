На четырех станциях Московского метрополитена установили новые современные турникеты

Замену турникетов осуществили на станциях «Краснопресненская», «Улица 1905 года», «Воробьевы горы» и «Перово».

— Пропускные устройства установлены на станциях в целях повышения качества обслуживания пассажиров, — сообщила пресс-служба столичного метро. — Новые турникеты со стеклянными створками работают бесшумно и быстро, а также безопасно для пассажиров.

Пропускная способность каждого турникета составляет порядка 1,2 тысячи человек в час. Одно из устройств в линейке шире — оно предусмотрено для прохода пассажиров с колясками и объемным багажом, а также маломобильных граждан.

Напомним, на турникетах нового типа есть возможность бесконтактной оплаты проезда банковской картой или смартфоном.