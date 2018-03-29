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Москвичи решили сохранить названия линий столичной подземки
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Москвичи решили сохранить названия линий столичной подземки 

Москва24 44 минуты назад
Фото: Москва24
Жители столицы определились, нужно ли менять официальные названия линий метро. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин».
Линии метро обозначены по районам, через которые проходят, или по станциям, расположенным на них. Однако в обиход давно вошли неофициальные названия по цвету или по номеру.
Москвичам предложили выбрать один из трех вариантов: оставить старое название, переименовать линии по цветам или порядковому номеру. Большинство участников референдума — 44,01% — проголосовали за первый вариант. Так отвечали в основном жители старше 35 лет.
Цветовое обозначение поддержали 40,55%, среди них больше всего молодежи и женщин. Предпочтение названиям по номерам отдали лишь 8,96% горожан.
Ранее москвичи проголосовали за сокращение объявлений на эскалаторах метро. Порядка 46,49% участников опроса полагают, что в подземке должно стать тише.
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