Москвичи решили сохранить названия линий столичной подземки

Жители столицы определились, нужно ли менять официальные названия линий метро. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин».

Линии метро обозначены по районам, через которые проходят, или по станциям, расположенным на них. Однако в обиход давно вошли неофициальные названия по цвету или по номеру.

Москвичам предложили выбрать один из трех вариантов: оставить старое название, переименовать линии по цветам или порядковому номеру. Большинство участников референдума — 44,01% — проголосовали за первый вариант. Так отвечали в основном жители старше 35 лет.

Цветовое обозначение поддержали 40,55%, среди них больше всего молодежи и женщин. Предпочтение названиям по номерам отдали лишь 8,96% горожан.

Ранее москвичи проголосовали за сокращение объявлений на эскалаторах метро. Порядка 46,49% участников опроса полагают, что в подземке должно стать тише.