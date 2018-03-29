В Перми появится шесть новых автобусных остановок. Где они будут

Департамент дорог и транспорта администрации Перми ищет подрядчика для разработки проектов шести новых автобусных остановок. Они должны появиться в четырех районах города.

Согласно документам с сайта госзакупок, новые остановочные пункты должны появится в Свердловском районе на улице Солдатова в районе дома №53 по улице Лодыгина по направлению в город. В Кировском районе две автобусные остановки появятся на улице Кировоградская напротив дома №180 по направлению из города и улице Заборная в створе с улицей Судостроителей в оба направления.

Еще одну остановку должны разместить в Дзержинском районе на улице Ветлужская между остановочными пунктами «Микрорайон Акуловский» и «Микрорайон Комсомольский» по направлению из города. В Индустриальном районе планируется переоборудовать существующую автобусную остановку «Лицей №3» на улице Свиязева по направлению к улице Леонова.

Во время оборудования остановок специалисты сделают заездные карманы и площадки для ожидания.

— Проекты обустройства остановочных пунктов планируется разработать до конца 2018 года, — уточнили 59.ru в департаменте дорог и транспорта. — Будут проложены подземные сети и коммуникации в местах планируемого обустройства остановок. Все, что проектом предусмотрено для проведения работ, закладывается в смету.

Стоимость контракта составляет 900 тысяч рублей. Подвести итоги аукциона и выбрать подрядчика департамент дорог и транспорта планирует 16 апреля. Обустройство новых остановок могут начать уже в следующем году.

Ранее жители Верхней Курьи попросили губернатора отремонтировать автобусную остановку «Дом отдыха».