Ещё
В Перми появится шесть новых автобусных остановок. Где они будут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми появится шесть новых автобусных остановок. Где они будут 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Департамент дорог и транспорта администрации Перми ищет подрядчика для разработки проектов шести новых автобусных остановок. Они должны появиться в четырех районах города.
Согласно документам с сайта госзакупок, новые остановочные пункты должны появится в Свердловском районе на улице Солдатова в районе дома №53 по улице Лодыгина по направлению в город. В Кировском районе две автобусные остановки появятся на улице Кировоградская напротив дома №180 по направлению из города и улице Заборная в створе с улицей Судостроителей в оба направления.
Еще одну остановку должны разместить в Дзержинском районе на улице Ветлужская между остановочными пунктами «Микрорайон Акуловский» и «Микрорайон Комсомольский» по направлению из города. В Индустриальном районе планируется переоборудовать существующую автобусную остановку «Лицей №3» на улице Свиязева по направлению к улице Леонова.
Во время оборудования остановок специалисты сделают заездные карманы и площадки для ожидания.
— Проекты обустройства остановочных пунктов планируется разработать до конца 2018 года, — уточнили 59.ru в департаменте дорог и транспорта. — Будут проложены подземные сети и коммуникации в местах планируемого обустройства остановок. Все, что проектом предусмотрено для проведения работ, закладывается в смету.
Стоимость контракта составляет 900 тысяч рублей. Подвести итоги аукциона и выбрать подрядчика департамент дорог и транспорта планирует 16 апреля. Обустройство новых остановок могут начать уже в следующем году.
Ранее жители Верхней Курьи попросили губернатора отремонтировать автобусную остановку «Дом отдыха».
59.ru: последние новости
В Прикамье из-за трагедии в Кемерово проверят пожарную безопасность в торгово-развлекательных центрах Пермяки в сквере Уральских Добровольцев почтут память погибших на пожаре в Кемерово В Перми два трамвайных маршрута будут ездить до ночи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну290
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово114
Украина дала ответ по выдаче пранкера142
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми84
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов27
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение