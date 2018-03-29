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Названы сроки обновления всех поездов столичной подземки
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Названы сроки обновления всех поездов столичной подземки 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
В столичной подземке обновят весь подвижной состав за 8−9 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя Мэра Москвы Максима Ликсутова.
«Это будет не одна и та же модель — жители постоянно нам предлагают разные новшества: добавить зарядок для телефонов, поменять конфигурацию сидений, многое другое. Стараемся учитывать их пожелания», — сказал Максим Ликсутов, добавив, что поезда у каждой линии будут индивидуальными. Например, Филевская линия, куда вагоны начнут поступать летом, открытая, и пассажиры попросили, чтобы можно было смотреть в окно на улицу. Часть сидений там будет стоять как в электричке — по ходу движения.
Отличительной чертой новых вагонов является тихий и плавный ход. Кроме того, новые поезда со сквозным проходом оборудованы современными системами кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетовых ламп. Более удобна в них и система навигации. В вагонах создали информационные сенсорные мониторы. Во время поездки на интерактивной карте метро пассажиры смогут найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.
Поезда способны перевозить более двух тысяч человек. Также в них установлены специальные сидения (мягкие выступы на стенах), к которым удобно прислониться при проезде стоя. Дверные проёмы на 15 процентов шире, чем в предыдущих моделях, а уровень шума в вагоне снижен почти на 30 процентов. Кроме того, по просьбам пассажиров в поезде улучшен каркас поручней для повышения удобства проезда стоя. Поручни оборудованы теплым покрытием.
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