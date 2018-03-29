Шесть станций планируется построить на будущей Бирюлевской линии метро

На будущей Бирюлевской линии Московского метрополитена планируется построить шесть станций, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На перспективной Бирюлевской линии метро планируется построить шесть станций, которые охватят пять районов города. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача сделать метро максимально доступным транспортом для горожан. Сегодня в Москве еще есть районы, не охваченные линиями метрополитена. Одним из них является Бирюлево. Сегодня при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закладывается возможность «проходки» новых радиальных направлений, в том числе в этот район», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

По словам главы Стройкомплекса, на протяжении этой линии прорабатывается возможность строительства станций «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево-Восточное» и «Бирюлево-Западное». «Благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Станции метро станут ближе почти для полумиллиона горожан», — подчеркнул М. Хуснуллин.

Заместитель мэра напомнил, что подобная радиальная линия — Кожуховская — уже строится. «В перспективе развитие получат Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало от станции Большого кольца „Улица Народного ополчения“, а также новая линия на присоединенной территории от станции „Улица Новаторов“ до Троицка через Коммунарку», — отметил М. Хуснуллин.

Ранее глава Стройкомплекса Москвы сообщал, что конкретные решения о строительстве новых радиальных линий метро в Москве будут приняты летом 2018 г. при формировании Адресной инвестиционной программы на последующие годы. ​