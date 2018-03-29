Ещё
Москвичи выбрали названия радиальных линий метро в звуковых объявлениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи выбрали названия радиальных линий метро в звуковых объявлениях 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Свое мнение высказали 203 781 человек.
На портале «Активный гражданин» завершилось голосование за названия радиальных линий метро в звуковых объявлениях Московского метрополитена.
В пресс-службе проекта пояснили, что у каждой линии столичной подземки есть официальное название и порядковый номер, а также цветовое обозначение на схеме.
— По мнению большинства участников голосования, нужно оставить как сейчас — озвучивать полные названия линий метро. Например, Серпуховско-Тимирязевская, Калининско-Солнцевская и так далее. За это высказались 44,01 процента активных граждан, — рассказали в пресс-службе.
Еще 40,55 процента респондентов считают, что объявлять радиальные станции можно используя цветовые названия — серая, оранжевая, зеленая и так далее.
Слышать названия веток по номерам предпочли 8,96 процента горожан. Затруднились ответить на вопрос 3,28 процента голосовавших, а 3,20 процента предпочли, чтобы это решали специалисты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Активные граждане» оценили преимущества бестурникетной системы проезда
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин рассказал о карте «Музей в подарок» Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы до конца 2018 года Назначен начальник Главного управления Росгвардии по Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово95
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну118
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»145
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми61
В последний раз31
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение