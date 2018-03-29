Москвичи выбрали названия радиальных линий метро в звуковых объявлениях

Свое мнение высказали 203 781 человек.

На портале «Активный гражданин» завершилось голосование за названия радиальных линий метро в звуковых объявлениях Московского метрополитена.

В пресс-службе проекта пояснили, что у каждой линии столичной подземки есть официальное название и порядковый номер, а также цветовое обозначение на схеме.

— По мнению большинства участников голосования, нужно оставить как сейчас — озвучивать полные названия линий метро. Например, Серпуховско-Тимирязевская, Калининско-Солнцевская и так далее. За это высказались 44,01 процента активных граждан, — рассказали в пресс-службе.

Еще 40,55 процента респондентов считают, что объявлять радиальные станции можно используя цветовые названия — серая, оранжевая, зеленая и так далее.

Слышать названия веток по номерам предпочли 8,96 процента горожан. Затруднились ответить на вопрос 3,28 процента голосовавших, а 3,20 процента предпочли, чтобы это решали специалисты.

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