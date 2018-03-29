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Розовые кольца с функцией «Тройки» появились в сувенирных лавках метро
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Розовые кольца с функцией «Тройки» появились в сувенирных лавках метро 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Дополнительная партия колец розового цвета с функцией транспортной карты «Тройка» появилась в продаже на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», сообщает Агентство «Москва».
В метрополитене отметили, что розовые кольца-«Тройки» впервые были выпущены в продажу на День святого Валентина, и пользовались большой популярностью у пассажиров метро. Поэтому было принято решение выпустить дополнительную партию таких сувениров. «Кроме того, в продаже в сувенирных витринах есть кольца черного цвета», — заключили в пресс-службе.
«Кольца с функцией транспортной карты «Тройка» пользуются большим спросом у наших пассажиров. Мы надеемся, что новые транспортные украшения станут отличным подарком для девушек. А в подарок молодым людям можно приобрести классические кольца «Тройка» черного цвета», — добавил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
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