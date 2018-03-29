Розовые кольца с функцией «Тройки» появились в сувенирных лавках метро

Дополнительная партия колец розового цвета с функцией транспортной карты «Тройка» появилась в продаже на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», сообщает Агентство «Москва»

В метрополитене отметили, что розовые кольца-«Тройки» впервые были выпущены в продажу на День святого Валентина, и пользовались большой популярностью у пассажиров метро. Поэтому было принято решение выпустить дополнительную партию таких сувениров. «Кроме того, в продаже в сувенирных витринах есть кольца черного цвета», — заключили в пресс-службе.