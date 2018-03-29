Фестиваль «Пасхальный дар» будет посвящен благотворительности

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить в Москве с 7 по 15 апреля. Он будет посвящен благотворительности. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», специальную программу подготовили более 20 благотворительных фондов.

Во время фестиваля будет организован сбор пожертвований в пользу подопечных фондов. Кроме того, подтвердившие свое участие в фестивале фонды организуют для гостей специальную программу: мастер-классы, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, а также фотовыставки.