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Число площадок ММКФ в этом году будет увеличено
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Число площадок ММКФ в этом году будет увеличено 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Число площадок Московского международного кинофестиваля будет увеличено. «В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль — самый авторитетный в России. Мы в этом году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети „Московское кино“ впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ. Это кинотеатры „Космос“, „Звезда“ и „Юность“, — сказал заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
Кроме того, Владимир Филлипов рассказал о том, что фантастический фильм „Притяжение“ Федора Бондарчука, комедия „Призрак“ Александра Войтинского и драма „Нелюбовь“ Андрея Звягинцева поборются за приз мэра столицы „За создание образа Москвы в киноискусстве“.
»В День российского кино, 27 августа, мы подведем итоги и наградим те команды, которые заявились в этом году. Я хочу сказать, что с момента старта конкурса прошло 2,5 месяца и уже более 20 заявок в Москино подано от кинопроизводителей. Среди заявок фильмы: «Притяжение», «Нелюбовь», «Призрак». Режиссеры уже подали заявки и рассчитывают на победу", — сказал Филиппов.
В 2017 году был вручен специальный приз мэра Москвы для фильмов, которые в своем видеоряде показывают современную Москву.
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