Более 20 благотворительных фондов поучаствуют в фестивале «Пасхальный дар»

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить в Москве с 7 по 15 апреля. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», он будет посвящен благотворительности.

Там отметили, что свое участие в фестивале уже подтвердили более 20 благотворительных фондов. Они организуют для гостей специальную программу: мастер-классы, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, а также фотовыставки.

«11 и 13 апреля на площади Революции и на ул. Профсоюзная пройдут концерты с участием Родиона Газманова , запланированы также творческие мастер-классы, на которых все желающие смогут создать подарки (открытки, закладки для книг, кружки, теплые носки) для подопечных фонда «Старость в радость»», — сообщает агентство городских новостей «Москва».

Во время фестиваля будет организован сбор пожертвований в пользу подопечных фондов. Как рассказали в оргкомитете, для того, чтобы помочь всем участвующим в фестивале фондам, можно отправить sms с текстом «добро (пробел) сумма пожертвования» (например, добро 300) на короткий номер 7715. Там уточнили, что после фестиваля собранные средства будут распределены между фондами-участниками фестиваля.