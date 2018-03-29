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Более 20 благотворительных фондов поучаствуют в фестивале «Пасхальный дар»
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Более 20 благотворительных фондов поучаствуют в фестивале «Пасхальный дар» 

Коньково 29 минут назад
Фото: Коньково
Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить в Москве с 7 по 15 апреля. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», он будет посвящен благотворительности.
Там отметили, что свое участие в фестивале уже подтвердили более 20 благотворительных фондов. Они организуют для гостей специальную программу: мастер-классы, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, а также фотовыставки.
«11 и 13 апреля на площади Революции и на ул. Профсоюзная пройдут концерты с участием Родиона Газманова, запланированы также творческие мастер-классы, на которых все желающие смогут создать подарки (открытки, закладки для книг, кружки, теплые носки) для подопечных фонда «Старость в радость»», — сообщает агентство городских новостей «Москва».
Во время фестиваля будет организован сбор пожертвований в пользу подопечных фондов. Как рассказали в оргкомитете, для того, чтобы помочь всем участвующим в фестивале фондам, можно отправить sms с текстом «добро (пробел) сумма пожертвования» (например, добро 300) на короткий номер 7715. Там уточнили, что после фестиваля собранные средства будут распределены между фондами-участниками фестиваля.
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