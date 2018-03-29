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Карта «Музей в подарок» поступит в продажу со 2 апреля
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Карта «Музей в подарок» поступит в продажу со 2 апреля 

Москва меняется 33 минуты назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 2 апреля в продаже появится карта «Музей в подарок». Об этом глава горда написал в микроблоге на своей странице в сети «ВКонтакте».
«2 апреля в продаже появится карта «Музей в подарок» — это абонемент на 10 посещений столичных музеев в течение полугода. Пока пройти по нему без очереди можно в 13 музеев, но список будет постоянно дополняться», — написал горадоначальник.
Как уточняется в материале на сайте мэра Москвы, по этой карте можно будет посетить музей Москвы, Галерею Ильи Глазунова и Дом Гоголя. Карта на 10 посещений стоит 2 150 рублей.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Карта «Музей в подарок» поступит в продажу со 2 апреля появились сначала на Москва Меняется.
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