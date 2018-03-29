В этом году в столице заработает 430 станций велопроката

В этом году в Москве появится еще 50 пунктов велопроката, сообщил заммэра Москвы, руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

В прошлом году москвичи могли взять в аренду велосипеды в 380 точках проката, в этом будет работать уже 430 станций, на которых разместят 4,3 тысячи велосипедов.

По словам главы Департамента транспорта, количество станций увеличивают ежегодно. Также растет разнообразие транспортных средств. Кроме обычных велосипедов, горожане могут взять в прокате электровелосипеды по той же цене.

Единый городской велопрокат заработал в столице в 2013 году. Тогда организовали 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Ежегодно до 2019 года к сети будут добавлять еще по 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов на них будет уже 4,8 тысячи.