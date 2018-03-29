День птиц в парке «Лосиный остров»

31 марта и 1 апреля 2018 года национальный парк «Лосиный остров» приглашает на экологический праздник «День птиц».

В программе: Рассказ об истории возникновения праздника и интересные факты о птицах; Викторина; Мастер-класс по изготовлению птиц из природных материалов; Экскурсия по национальному парку с развешиванием скворечников.

Участники праздничных программ пройдутся по парку «Лосиный остров» и развесят в лесу домики для птиц. Начало всех праздничных программ в 12 часов.

Для детей вход бесплатный, а для взрослых цена билета составит 200 рублей. А для посетителей, пришедших на праздники со своими скворечниками, вход свободный. В выходные погода будет солнечная и даже теплая, совместная прогулка детей и родителей получится приятной и полезной.