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День птиц в парке «Лосиный остров»
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День птиц в парке «Лосиный остров» 

Ezhikezhik.ru 39 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
31 марта и 1 апреля 2018 года национальный парк «Лосиный остров» приглашает на экологический праздник «День птиц».
В программе: Рассказ об истории возникновения праздника и интересные факты о птицах; Викторина; Мастер-класс по изготовлению птиц из природных материалов; Экскурсия по национальному парку с развешиванием скворечников.
Участники праздничных программ пройдутся по парку «Лосиный остров» и развесят в лесу домики для птиц. Начало всех праздничных программ в 12 часов.
Для детей вход бесплатный, а для взрослых цена билета составит 200 рублей. А для посетителей, пришедших на праздники со своими скворечниками, вход свободный. В выходные погода будет солнечная и даже теплая, совместная прогулка детей и родителей получится приятной и полезной.
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