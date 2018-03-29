Белых медведей обеспечат жильем

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Питомник для белых медведей построят в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка, расположенном в Подмосковье, построят новый современный комплекс для белых медведей, сообщается на сайте RosTender.info.
«Государственный зоологический парк Москвы проводит тендер на подготовку проекта питомника. Заявки на него принимаются до 19 апреля, а победитель будет назван 25 апреля. На инженерные изыскания и разработку проекта выделяется 4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Центр воспроизводства редких животных — это филиал Московского зоопарка, где размножаются редкие животные. В новом питомнике будут созданы условия для круглогодичного содержания белых медведей, формирования медвежьих пар и выращивания их потомства.
В новом комплексе будет четыре клетки-вольера размером 20 на 19 метров. Согласно требованиям тендера, в каждом вольере должна быть устроена берлога и бассейн округлой формы размером 9 на 5 метров и глубиной 2,5 метра. На подготовку проекта отводится 120 дней с момента подписания договора.
Как отмечается на сайте Московского зоопарка, центр воспроизводства редких видов животных организован в 1994 году. Он находится в Волоколамском районе Подмосковья. В центре содержатся 160 видов животных, в том числе краснокнижных. Весь приплод отправляют на постоянное местожительство в зоопарки разных стран мира. Для посетителей центр закрыт.
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