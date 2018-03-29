Ещё
Число автобусов сети «Магистраль» увеличат до 800
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число автобусов сети «Магистраль» увеличат до 800 

Mos.ru 41 минуту назад
Фото: Mos.ru
Город выделит 150 дополнительных автобусов для маршрутной сети «Магистраль». Кроме того, за ближайшие два года будет организовано еще 50 километров выделенных полос. Об этом сообщил руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Маршрутной сетью «Магистраль» пользуются более 500 тысяч человек в сутки. Мы увеличим количество автобусов на 20 процентов. Сейчас их на маршрутах сети работает 650, будет, соответственно, около 800», — рассказал Максим Ликсутов.
«Магистраль» — сеть маршрутов наземного транспорта, которые соединяют центр и окраины города. В 2016 году стартовала первая очередь «Магистрали», а 7 октября 2017 года — вторая.
Для удобства пассажиров в автобусах и трамваях начали массово снимать турникеты. Сегодня беспрепятственно войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 миллионов пассажиров. За поездку пассажиры выигрывают до 15 минут. Среднее время в пути в наземном транспорте составляет от 35 до 40 минут.
Mos.ru: последние новости
Без билетов и очередей: карту для прохода в музеи создали в Москве В Московском зоопарке в апреле переведут питомцев в летние вольеры Сергей Собянин и руководители фондов обсудили вопросы развития благотворительного движения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»106
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово19
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания156
Чиновников наказали за банкет в день траура129
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение