Число автобусов сети «Магистраль» увеличат до 800

Город выделит 150 дополнительных автобусов для маршрутной сети «Магистраль». Кроме того, за ближайшие два года будет организовано еще 50 километров выделенных полос. Об этом сообщил руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Маршрутной сетью «Магистраль» пользуются более 500 тысяч человек в сутки. Мы увеличим количество автобусов на 20 процентов. Сейчас их на маршрутах сети работает 650, будет, соответственно, около 800», — рассказал Максим Ликсутов

«Магистраль» — сеть маршрутов наземного транспорта, которые соединяют центр и окраины города. В 2016 году стартовала первая очередь «Магистрали», а 7 октября 2017 года — вторая.

Для удобства пассажиров в автобусах и трамваях начали массово снимать турникеты. Сегодня беспрепятственно войти во все двери можно на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах. За два месяца этого года по ним перевезли более 40 миллионов пассажиров. За поездку пассажиры выигрывают до 15 минут. Среднее время в пути в наземном транспорте составляет от 35 до 40 минут.