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Число автобусов маршрутной сети «Магистраль» в столице увеличат до 800
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Число автобусов маршрутной сети «Магистраль» в столице увеличат до 800 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Кроме того, за ближайшие два года будет организовано еще 50 километров выделенных полос. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Маршрутной сетью «Магистраль» пользуются более 500 тысяч человек в сутки. Мы увеличим количество автобусов на 20 процентов. Сейчас их на маршрутах сети работает 650, будет, соответственно, около 800", — сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что автобусами сети «Магистраль», которые курсируют по Сретенке и Большой Лубянке, стали пользоваться втрое чаще. Количество пассажиров на маршрутах М2 и М9 возросло с появлением выделенных полос.
Проект «Магистраль», стартовавший в 2016 году, сейчас объединяет 43 маршрута. которые проходят от центра к проспектам и окраинам города. Автобусы, троллейбусы и трамваи приезжают на остановки каждые пять−семь минут.
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