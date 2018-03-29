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Взносы за капремонт участников реновации направят в фонд программы
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Взносы за капремонт участников реновации направят в фонд программы 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
Денежные средства, собранные с участников реновации на капитальные ремонт, направят в фонд программы. Речь идет о взносах, которые жители пятиэтажек сдавали до того, как их дома попали в программу.
Собственники квартир в домах, включенных в программу, в настоящий момент освобождены от взносов на капремонт. Эта норма входит в число гарантий для участников, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Жилье в новых домах получат около 350 тысяч московских семей. В зданиях, построенных по современным технологиям, установят систему, которая будет автоматически контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Дома будут пригодны для жилья без дополнительных отделочных работ.
Ранее стало известно, что до конца этого года по программе реновации будут готовы около 30 тысяч квартир. Следующие переезды участников могут пройти в Западном округе.
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